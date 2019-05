No dia em que se comprometeu com o Sporting por mais uma temporada , Jeremy Mathieu garantiu em declarações à Sporting TV estar "contente" pelo acordo alcançado com o clube de Alvalade, já que se sente bastante bem integrado na realidade portuguesa."Estou contente por continuar aqui. Eu e a minha família estamos muito bem aqui e há que dar graças ao clube pela confiança que teve em mim. Este ano foi bom para mim. Temos mais um jogo, que esperamos ganhar. Depois teremos tempo para falar do próximo ano. Agora temos uma taça a ganhar, que é muito importante", declarou o defesa francês, de 35 anos.