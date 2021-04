Mathieu lamenta reforma forçada: «Já não tinha força mental para voltar...»

Mathieu lembra com mágoa a reta final de 2019/20, devido à lesão no joelho esquerdo sofrida em junho que o obrigou a antecipar a retirada do futebol.





"A recuperação era de três meses e já não tinha força mental para voltar... Imaginava-me a aproveitar o último jogo da época em casa para comemorar, agradecer ao público e partilhar o momento com a minha família na bancada", admite o ex-central, ao 'L' Équipe'.