Mathieu: «Não estamos a cem por cento»

O francês Jerémy Mathieu comentou o triunfo (1-0) do Sporting sobre o Rosenborg na 3ª jornada do grupo D da Liga Europa."Foi um jogo muito difícil mas o mais importante é o resultado. Estamos numa situação um pouco delicada e era importante vencer para ganhar confiança. Às vezes temos de ganhar assim, há que sofrer, mas o mais importante é ganhar. A derrota na Taça foi um golpe muito duro mas há que levantar a cabeça. Há que vencer para ganhar confiança outra vez", disse o defesa leonino à SIC Notícias.Mathieu assumiu que o Sporting se apresentou mais confiante na partida desta quinta-feira, mas que a equipa ainda está longe do pretendido, agradecendo ainda o apoio recebido das bancadas de Alvalade."Senti a equipa mais confiante mas não estamos a cem por cento, é normal. Mas vi uma equipa muito trabalhadora. Os adeptos não falham, ajudaram como sempre, temos de lhes agradecer. Podemos ganhar em Rosenborg, vamos lá para ganhar. Mas agora há que pensar no campeonato, temos um jogo muito difícil agora", concluiu Mathieu.