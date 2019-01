Mathieu não renovou contrato com o Sporting

Ao contrário do que foi anunciado, Mathieu não renovou pelo Sporting, nem os leões accionaram a cláusula que mantêm com o francês, que lhes permite prolongar o vínculo do central até 2020.Apesar de ser visto em Alvalade como um jogador importante e sempre que apto fisicamente incluído nas primeiras escolhas dos técnicos com quem trabalhou, o futuro do craque é ainda uma incógnita após 2019.Em janeiro o central francês deverá permanecer em Alvalade, pois só uma oferta muito tentadora poderia levá-lo a sair e ela não é crível tendo em conta os seus 35 anos e o bom salário auferido no clube leonino.A SAD leonina está satisfeita com o rendimento do francês e pondera, de facto, a continuidade, mas essa negociação será levada a cabo apenas em altura mais adiantada da temporada, não só para avaliar o rendimento do jogador em termos físicos, mas também porque os valores envolvidos no atual contrato são considerados muito altos pelos dirigentes leoninos, que tentarão sensebilizar o jogador para uma eventual renovação, mas em moldes diferentes dos atuais.