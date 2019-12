Mathieu: «Naquele dia liguei logo para a minha mulher, não sabia se ia voltar a casa»

"Naquele dia liguei logo para a minha mulher, porque não sabia se ia voltar a casa. Este episódio vai ficar para sempre na minha memória. Ainda hoje no final dos jogos me lembro deste episódio muito forte", afirmou Mathieu esta segunda-feira na 10.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018.Mathieu, que foi ouvido por videoconferência,m assim como Luís Maximiano e Wendel, confirmou agressões a vários jogadores do Sporting dentro do balneário, afirmando mesmo que "a maioria dos invasores que estava a participar nas intimidações estava fora de controlo"."Ficaram duas pessoas em frente à porta e com eles lá não pudemos sair. Tivemos de ficar no interior do balneário", explicou o lateral francês dos leões.