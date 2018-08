José Peseiro acabou por desvendar o ‘mistério’ que criou após o jogo com o Marselha, relacionado com o lote de capitães por si escolhido. Na altura, recorde-se, o treinador disse que "quatro jogadores" poderiam assumir a braçadeira. "Vou ponderar com tempo. Hoje [dia 28 de julho] foi o Nani, há o Bruno Fernandes, o Coates e o Bas Dost... Além desses quatro pode haver outro", atirou, então.

Ora, tal como no jogo diante dos franceses, Nani assumiu ontem, de novo, a braçadeira no início do jogo. Ao sair, passou-a a Bruno Fernandes. E quando o médio também deu o seu lugar, o novo capitão foi Mathieu, aquele que provavelmente será o "outro" a quem José Peseiro se referia.

