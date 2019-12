Mathieu: «Podíamos ter feito mais golos»

Mathieu mostrou-se satisfeito pelo triunfo do Sporting esta noite,, em Alvalade, mas lamentou que a equipa não tivesse conseguido converter mais oportunidades de golo."O mais importante é ganhar e a exibição da equipa. Ganhámos por 1-0, mas rematámos 28 vezes à baliza e podíamos ter feito mais golos. Mas é o futebol… Estamos longe do primeiro lugar, mas vamos lutar até ao fim", explicou o defesa, que foi eleito pela SportTv o melhor em campo.O terceiro lugar está agora mais perto dos leões. "Sabemos que de momento a época está a ser muito difícil. Sou um ganhador e temos de lutar até final. Há muitos pontos para conquistar e na vida nunca se sabe o que vai acontecer."Sobre o segredo para a sua longevidade... "Não há segredo, há trabalho. Cuido-me muito para que tenha este nível. Valorizo também o staff que me ajuda muito."