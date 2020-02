Mathieu: «Quando jogo sou um menino de 10 anos»

O Sporting venceu o Portimonense por 2-1, com Mathieu a marcar um grande golo, o que o deixou "muito feliz".





"O mais importante são os três pontos. A primeira parte foi muito lenta, não sei como explicar. Depois, a segunda acabou por ser um pouco melhor. O mais importante são mesmo os três pontos. Sabíamos que o Sp. Braga tinha empatado e tínhamos de ganhar para chegar ao terceiro lugar", começou por referir o central do Sporting.Mathieu mostrou-se "muito feliz" com o golo marcado: "Treino muito aquele tipo de lances. Executo 20/30 bolas paradas no dia antes."Questionado sobre a sua forma física e entrega respondeu: «Não há segredo. Quando jogo sou um menino de 10 anos. Defendo sempre a camisola e tento fazer o melhor possível».O central também da lesão: "Senti uma picada no tendão de aquiles. Tive muitos problemas quando joguei no Valencia. Dói-me bastante."