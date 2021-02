Mathieu: «Rúben Amorim tem razão. Ainda há muito trabalho para o Sporting ser campeão»

Jeremy Mathieu tornou-se numa figura do Sporting nas três épocas em que esteve em Alvalade. O defesa central, que terminou a carreira no verão passado, acredita que Rúben Amorim faz bem em colocar água na fervura.





"Neste momento o Sporting está numa dinâmica muito positiva e há que guardá-la", comentou o francês, em entrevista à Sport TV, onde deixou ainda elogios à forma como Rúben Amorim tem gerido as expectativas da equipa e também dos adeptos. "Creio que o mister tem razão. No futebol vais acima muito depressa e também abaixo da mesma forma, é muito difícil e de momento o Sporting ainda não ganhou nada. Claro que 8 pontos de diferença é muito, mas cai-se depressa e o treinador sabe disso", considera Mathieu. "Tem de dizer aos jogadores para ter muita calma, há muito trabalho a fazer para o Sporting ser campeão", garante.O Sporting está há quase 20 anos sem conquistar o título e Mathieu admite que a equipa está com "estrelinha"."Para mim isso é uma parte do futebol, às vezes tens sorte e às vezes não tens tanta. No futebol os detalhes são pequenos", concluiu.Jérémy Mathieu somou 106 jogos de leão ao peito e marcou nove golos.