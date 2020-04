Mathieu: «Sinto-me melhor do tendão de Aquiles e vou continuar mais uma época»

Mathieu vai continuar a jogar por mais uma temporada. Ao 'L'Équipe', o central refere que a suspensão das provas, devido à pandemia de Covid-19, fez com que reprensasse a sua decisão de terminar a carreira. "Dadas as circunstâncias atuais, seria uma pena parar assim, especialmente se o campeonato não retomar", afirmou o jogador do Sporting, de 36 anos, citado pela publicação francesa.





"Este período de descanso forçado está a fazer-me bem. Melhorei do tendão de Aquiles e sinto-me capaz de continuar mais um ano. Agora, vai depender das oportunidades que terei", explicou ainda.A prestigiada publicação francesa garante que em cima da mesa está a hipótese de continuar em Alvalade, mas também de experimentar um novo campeonato. Como se sabe, os leões também não fecham a porta à integração de Mathieu na estrutura. O Sochaux, onde começou a carreira, está completamente fora de hipótese nesta altura.