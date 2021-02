Mathieu só tem um desejo: «Este ano está bom para o Sporting, a ver se são campeões»

Mathieu pendurou as chuteiras no verão do ano passado, devido a uma entorse no joelho esquerdo, ainda assim acompanha a par e passo a temporada que o Sporting está a realizar. Por esse motivo, o ex-central francês, de 37 anos, acredita que a equipa de Rúben Amorim está no bom caminho para ser campeã.





"Sei que estão muito bem. Estou em contacto com o 'Sebá' Coates e algumas outras pessoas que trabalham no Sporting. Este ano está bom para eles, a ver se ganham esta Liga", desejou, em entrevista à 'RAC 1', assumindo que ainda não está completamente recuperado da grave lesão: "Agora não me dói muito. Ainda depende dos movimentos que faço, mas estou bem. Já estou habituado a não jogar e desfruto da vida com a minha família".Numa viagem ao passado, o antigo internacional francês garante ter encontrado diferenças do balneário do Barcelona, de onde se transferiu para Alvalade em 2017, para o do Sporting. "Não falei com Luis Enrique (ex-treinador do Barcelona) durante o ano inteiro. Preciso de um pouco de afeto e no Sporting tive-o, incentivavam-me, mas no Barcelona não. Por exemplo, num jogo contra o Málaga cometi um erro, ninguém me disse nada no dia seguinte, nada, nem uma frase", frisou.Já de olho no futuro, Mathieu espera ser treinador de formação, função que de resto Frederico Varandas, presidente do Sporting, já se mostrou. "Gostava de treinar a formação, jogadores dos 7 aos 15 anos. A ver se posso fazer algo. Tenho uns projetos na cabeça, mas com a pandemia é difícil…", rematou.