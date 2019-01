Mathieu: «Sochaux tem projeto que me interessa»

Jérémy Mathieu pode estar na sua última temporada como futebolista, depois de o Sporting não ter acionado cláusula que lhe permitia prolongar o vínculo contratual do defesa até 2020."Este pode ser o meu último desafio, porque aos 35 anos já estou próximo de terminar a carreira, mesmo que no futebol tudo seja possível até por que me sinto bem fisicamente e ainda quero jogar ", referiu em entrevista ao jornal francês 'L'Est Republicain'.O defesa central dos leões admitiu ainda poder regressar ao Sochaux, o seu clube de formação, para ajudar os mais jovens: "Para já e visto que ainda estou a jogar e totalmente comprometido, é um pouco complicado, mas o projeto do Sochaux interessa-me. Sinto-me atraído pela formação e pela ideia de poder orientar os jovens. Quando comecei como profissional no Sochaux, às vezes, às quartas-feiras à tarde ai ao centro de treinos ajudar os jovens", recordou"Com o que consegui aprender com a minha carreira, acho que posso ajudar os jovens, dizer-lhes para acreditar neles, para não desistir, trabalhar duro para chegar o mais alto possível, porque vale a pena. O futebol é um mundo egoísta", referiu Mathieu.