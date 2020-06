Mathieu sofre lesão grave e acaba a época

Mathieu sofreu uma lesão grave no treino do Sporting desta quarta-feira, apurou Record. O central francês dá por encerrada a temporada e pode mesmo terminar a carreira.





O jogador de 36 anos lesionou-se no joelho esquerdo e irá agora realizar uma ressonância magnética para apurar a extensão do problema. Uma primeira avaliação, porém, já permitiu concluir que o defesa não terá condições para voltar a jogar em 2020/21.Mathieu já tinha deixado em aberto a possibilidade de pendurar as chuteiras no final desta temporada. O risco de uma lesão que obrigue a uma recuperação prolongada dá força a esse cenário. Falta, no entanto, perceber a real extensão do problema, que resultou de um lance dividido na sessão de trabalho desta manhã em Alcochete.A baixa de Mathieu abre uma vaga no eixo da defesa, já a partir do encontro com o Belenenses SAD, esta sexta-feira. Neto, Gonçalo Inácio ou Borja são candidatos a ocupar o lugar de Mathieu, que pode assim terminar também a ligação ao Sporting.Contratado ao Barcelona em 2017, Mathieu tem 106 jogos realizados pelo Sporting e 9 golos. De leão ao peito contribuiu para a conquista de uma Taça de Portugal (2018/19) e duas Taças da Liga (2017/18 e 2018/19). No seu extenso palmarés destaca-se a vitória na Liga dos Campeões 2014/15, ao serviço do Barcelona.O central está em final de contrato com os verdes e brancos e seria convidado a ficar mais uma época se prolongasse a carreira. Frederico Varandas já colocou igualmente em cima da mesa um convite para Mathieu ficar como treinador nos escalões de formação do Sporting.