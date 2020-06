Mathieu: Sporting condena "histórias fictícias desfasadas da realidade" e reforça união do plantel

O Sporting, através do responsável de comunicação Miguel Braga, garantiu este domingo que o plantel leonino está mais unido do que nunca e lamentou que o profissionalismo de Mathieu esteja a ser colocado em causa com "histórias fictícias desfasadas da realidade".





"Ao contrário de outros tempos e para grande infelicidade de alguns, assistimos a um balneário unido e sem fugas de informação vital. As razões pelas quais o internacional francês não fez parte da lista de convocados sabe-as o treinador. Que se explicou bastante bem no pós-jogo com o FC Paços de Ferreira", assinala-se depois de este domingo ter sido noticiado que o central ficou de fora das opções para o jogo com o P. Ferreira por um diferendo com o treinador relativo ao colete GPS."Ainda falta muito campeonato e todos precisamos de estar mais atentos. E de preferência sem GPS à mistura", advertem os leões, que dão destaque aos jovens que estão a começar a ter um papel importante na equipa leonina.