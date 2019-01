Mathieu: «Sporting não me deixa sair em janeiro nem eu tenho vontade de sair»

Numa entrevista ao ‘Foot Mercato’, Mathieu garantiu que irá continuar em Alvalade até final da época, confirmou que está em final de contrato mas que Varandas já lhe disse que quer renovar e ainda abordou o ataque à academia, em maio do ano passado.

"A posição do clube é clara: não me querem deixar sair em janeiro. Nem eu tenho vontade de sair. Comecei a época e vou acabá-la. Depois veremos", começou por dizer o defesa francês, de 35 anos, completando: "Monaco? Sim, contactaram-me. Contrataram alguns jogadores importantes, pois querem recuperar o sucesso recente. É um projeto interessante e posso pensar nisso no próximo ano - porque não? Vamos ver se ainda estão interessados em mim no final da época e também o que o Sporting quer fazer comigo. Primeiro vou ouvir o Sporting. Estou em final do contrato, mas já conversei com o presidente e ele transmitiu-me que querem continuar a contar comigo."

Quanto à invasão a Alcochete, as palavras foram de mágoa e... revolta. "Foi triste e lamentável que algo assim tenha acontecido."