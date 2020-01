Mathieu suspenso por dois jogos

Jeremy Mathieu foi suspenso por duas partidas na sequência da expulsão diante do Sp. Braga, anunciou o Conselho de Disciplina da FPF. Segundo o comunicado esta quinta-feira divulgado, o defesa francês foi sancionado devido a uma agressão a Ricardo Esgaio, na sequência de uma entrada fora de tempo junto à linha lateral.





Para lá do defesa francês, o Sporting viu ainda Yannick Bolasie e Eduardo serem suspensos, neste caso cada um com uma partida. O congolês é sancionado pela falta que motivou a sua expulsão, ao passo que o brasileiro tem uma partida de castigo em face do seu envolvimento na confusão da qual resultou o cartão vermelho a Mathieu.

De resto, deste encontro resultou ainda uma multa global de 5508 euros: 408€ pelo atraso no arranque da partida e 5100€ pelo facto de nenhum elemento do Sporting ter comparecido na zona de entrevistas rápidas posterior ao encontro.



Sp. Braga multado por causa dos seguranças



No mesmo comunicado nota ainda para a multa aplicada ao Sp. Braga, sancionado a pagar 434 euros pela entrada dentro do terreno de jogo de um segurança para travar a confusão no final do encontro.