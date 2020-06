Mathieu tem mialgia no adutor esquerdo

O Sporting voltou esta segunda-feira aos treinos, após um dia de folga concedido pelo treinador Rúben Amorim, na sequência do triunfo caseiro frente ao P. Ferreira (1-0), na 26.ª jornada da Liga. A presença de Joelson Fernandes, sem limitações, uma das novidades da sessão que já visou a preparação da receção ao Tondela. Mathieu, por outro lado, ficou de fora e está em dúvida para o próximo jogo.





Depois de não ter defrontado o P. Ferreira por opção técnica, de acordo com os leões, o francês não treinou na manhã desta segunda-feira devido a uma mialgia no adutor esquerdo. Segundo foi possível apurar, Mathieu calçou as chuteiras e ainda tentou ir ao relvado, mas as dores não permitiram. Já no sábado passado, no treino de recuperação após a receção ao P. Ferreira, o central canhoto tinha manifestado queixas, bem como na véspera.Em relação aos outros indisponíveis, Luciano Vietto foi reavaliado à luxação no ombro direito, contraída no desafio com o P. Ferreira – saiu antes do intervalo. Rodrigo Battaglia esteve no relvado, mas desenvolveu trabalho condicionado. E, por fim, Luiz Phellype prosseguiu o plano de recuperação.Rúben Amorim, treinador dos leões, orienta novo treino amanhã, terça-feira, pelas 10 horas, na Academia de Alcochete.