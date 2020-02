Mathieu trabalha ainda de forma condicionada

A equipa do Sporting treinou esta manhã em Alcochete, tendo em vista a visita ao Famalicão - terça-feira, às 20 horas - uma sessão onde Jérémy Mathieu trabalhou ainda de forma condicionada e sob vigilância médica, segundo revelaram os leões.





Os titulares do jogo com o Basaksehir, para a Liga Europa, fizeram trabalho de recuperação entre o ginásio e o relvado,Renan Ribeiro e Luiz Phellype continuam em tratamento; o jovem guarda-redes Anthony Walker trabalhou com a equipa principal.Amanhã há novo treino, às 10 horas, em Alcochete.