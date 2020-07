Mathieu viu jogo entre Sporting e Tondela no camarote

Jérémy Mathieu acabou a carreira e despediu-se dos colegas, mas ontem esteve no Estádio José Alvalade a assistir à receção do Sporting ao Gil Vicente. O francês viu a partida num camarote e foi possível perceber que ainda se desloca com a ajuda de canadianas. O lateral Valentin Rosier estava com o compatriota, bem como o jovem guarda-redes Anthony Walker.