Mathieu voltou e foi subcapitão

Rúben Amorim já havia confirmado a disponibilidade de Mathieu, e não hesitou em colocá-lo no onze. Assinale-se que o central surgiu na ficha de jogo como subcapitão e, ao longo da partida, nunca deixou de dar indicações ao jovem Nuno Mendes. No segundo tempo, para não correr riscos, no regresso após lesão, o técnico poupou-o e fez entrar Borja.

Já Joelson, a grande novidade na convocatória, ficou no banco. O joia da formação ainda alimentou a esperança de alinhar nos minutos finais, mas Rúben Amorim optou por dar algum descanso a Sporar e fez entrar Pedro Mendes. O jovem terá de esperar.