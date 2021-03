Matic surpreendido com trajeto de Rúben Amorim: «Já é um grande treinador»

Nemanja Matic continua a jogar futebol mas Rúben Amorim cedo abraçou o cargo de treinador. O internacional sérvio diz-se surpreendido quanto à opção do agora técnico do Sporting mas agradeceu ao amigo a ajuda nos primeiros tempos ao serviço do Benfica.





"Quando jogávamos juntos não pensava nisso [opção pelo treino de Amorim] porque não sabia que ele queria ser treinador. Começou no Sp. Braga [n.d.r. começou no Casa Pia] e vi alguns jogos. Ele tem qualidade e sabe o que faz. Já é um grande treinador. Como pessoa gosto muito dele. Ajudou-me muito quando cheguei ao Benfica porque eu não falava nada de português. Ele falava muito bem inglês, ajudou-me muito no começo. Quero que ele tenha sucesso. Claro que ele está no Sporting agora mas eu quero sempre o melhor para ele. Mando-lhe um abraço", frisou em declarações à Sport TV o jogador do Manchester United.Recorde-se que Matic e Rúben Amorim conviveram no Benfica na primeira parte da temporada de 2011/12 e também na primeira parte da época 2013/14, antes do sérvio rumar ao Chelsea. Pelo meio, Amorim esteve cedido ao Sp. Braga.