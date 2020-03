Mattheus Oliveira: «Estou em casa há três semanas, trancado mesmo!»

Para lá de ter falado da sua vida no Sporting e ainda da convivência com Jorge Jesus, Mattheus Oliveira abordou também a situação que atualmente se vive no nosso país por causa do coronavírus, numa entrevista à FOX Sports na qual partilhou a sua esperança quanto à capacidade de superar esta luta contra o surto.





"Estamos bem. As medidas foram tomadas. Há alguns lugares na Europa em que a situação está mal, como em Itália e Espanha, mas aqui em Portugal um pouco melhor. Não é uma situação normal, pois todos estão dentro de casa. Os treinos e provas foram cancelados. Estou em casa há três semanas, trancado mesmo! Treino sempre em casa. As escolas pararam. Dificilmente vês alguém na rua. É uma situação complicada, mas tenho a certeza que fazendo a nossa parte tudo voltará ao normal", assumiu o filho de Bebeto.