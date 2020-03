Mattheus Oliveira: «Sabia que Jorge Jesus era do top-3 mundial»

Apesar de não ter ainda disputado qualquer partida no Sporting na presente temporada, Mattheus Oliveira não parece abalado com a falta de oportunidades nos leões e, em declarações à FOX Sports, assumiu estar bastante feliz em Portugal e com vontade de por cá continuar. Ainda assim, o médio de 25 anos admite ter vontade de voltar ao Brasil no futuro (falou-se na saída para o Vasco da Gama recentemente), mas não sabe bem quando.





"Penso voltar ao futebol brasileiro. O campeonato tem crescido, com um futebol muito bonito. Mas tenho um contrato longo com o Sporting e já estou bem adaptado ao futebol europeu. Ainda assim, nunca podemos dizer nunca. Quero voltar um dia, só não sei quando", assumiu o médio, que a propósito do futebol brasileiro não conseguiu fugir às questões sobre Jorge Jesus."Sou suspeito para falar do mister, pois foi ele quem pediu a minha contratação para o Sporting. É um treinador muito bom, de nível mundial. Mesmo antes de ir para o Flamengo sabia que seria top 3 do mundo. Entende muito bem do jogo, a parte tática é fantástica. Vi isso em poucos treinadores. O Flamengo tem jogado num nível altíssimo, ao nível das equipas top da Europa. Fizeram um jogo de igual para igual com o Liverpool. Não me espanta o trabalho que ele tem feito no Brasil, sei que é um excelente treinador", elogiou.Em relação à sua experiência no nosso país, Mattheus diz estar bem integrado e com vontade de triunfar na Europa. "Gosto muito do país, o clima é muito bom, Lisboa é muito parecida com o Brasil... Tenho tido uma carreira boa aqui. Vim para o Estoril primeiro, fiz duas épocas no Estoril. O Sporting comprou-me e assinei por cinco anos. Como disse, foi o míster Jorge Jesus quem pediu a minha contratação. Vim para cá e no ano passado fui emprestado ao V. Guimarães, uma equipa tradicional daqui, com uma torcida muito bonita, sempre a lotar estádios. Fiz uma das minhas melhores temporadas na carreira. Joguei como 8 e fui eleito como um dos melhores médios do campeonato. Voltei para o Sporting este ano, tenho mais dois de contrato e gosto de estar aqui. O campeonato tem crescido muito. Temos visto grandes jogadores, especialmente jovens, que hoje se formos ver nos campeonatos europeus estão lá fora. Espero que coisas melhores possam vir", assumiu.