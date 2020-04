Maurício: «Hoje o Sporting não é o mesmo»

O brasileiro Maurício cumpriu 18 meses ao serviço do Sporting mas não esquece os leões, mesmo estando agora ao serviço do Johor, na Malásia. "Tenho saudades do Sporting, claro que sim", reiterou o central de 31 anos, em direto da conta pessoal de Instagram.





"Em relação à atual equipa, não acompanho muito, mas vou assistindo [quando posso]. Infelizmente não acho que chegue perto do nível das equipas que o Sporting teve em anos anteriores, incluindo no meu tempo. Hoje, o Sporting não é mais o mesmo", lamentou o jogador que se transferiu para a Lazio em janeiro de 2015, deixando elogios aos treinadores que teve durante a passagem pelo Sporting."Leonardo Jardim era top, muito bom. Tanto ele como o Marco Silva foram muito importantes na minha passagem por Portugal", vincou, elegendo também o melhor jogador com quem partilhou o balneário de leão ao peito: "Fiz dupla como central com o Rojo e os dois completavam-se um ao outro", disse, acrescentando que já em Itália acompanhou a conquista in extremis dos leões na final da Taça de Portugal, ante o Sp. Braga em 2014/15, jogo que o Sporting perdia ao minuto ao 86 por 2-0.O central aterrou em Alvalade proveniente do Sporting e explicou de que forma atingiu a titularidade. "Cheguei ao Sporting e o centro da defesa era Rojo e o Dier. Cheguei sem experiência na Europa, mas adaptei-me rápido. A confiança que o Leonardo Jardim me deu foi muito importante, tal como a relação diária com os meus colegas também o foi. Eu era o quinto central", lembrou Maurício que teve como referências Lúcio, Juan e Cannavarro.