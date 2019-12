Maximiano é o próximo a falar em tribunal

A próxima sessão do julgamento do ataque de Alcochete está agendada para segunda-feira, na estreia dos depoimentos de jogadores leoninos como testemunhas neste processo. Luís Maximiano será o primeiro a falar, da parte da manhã, enquanto Wendel e Mathieu estão reservados para a sessão da tarde. Contudo, ainda não está confirmada a presença dos futebolistas no Tribunal de Monsanto, uma vez que o Sporting, através do seu advogado Miguel Coutinho, apresentou um requerimento para que a juíza permita que os depoimentos dos oito jogadores do plantel possam ser feitos por vídeo, de forma a evitar que fiquem frente a frente com os arguidos. Em alternativa, os jogadores podem deslocar-se a outro tribunal ou, ainda, marcar presença em Monsanto, mas sem os invasores na sala.

A juíza Sílvia Pires voltou ontem a dizer aos presentes no tribunal que só vai anunciar a decisão amanhã.