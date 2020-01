Maximiano firme na baliza

Embora seja sempre uma questão condicional, até porque pode surgir um problema físico inesperado, Luís Maximiano será o guarda-redes escolhido por Silas, treinador do Sporting, para o embate de hoje com o Sp. Braga, referente à meia-final da Taça da Liga, a disputar no Minho.





O plano inicial seria dar alguns minutos ao guardião suplente nos jogos das Taças, como aconteceu na primeira metade da temporada com Max – foi assim que o jovem subiu à titularidade. Porém, o caso de Renan Ribeiro é diferente, pois só voltou há três dias a integrar os treinos do plantel principal sem limitações.Além disso, o brasileiro esteve quase quatro semanas sem trabalhar, devido a uma mialgia no adutor esquerdo. O tempo de paragem prolongado é suficiente para desaconselhar a utilização no imediato.