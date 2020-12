Maximiano foi capitão

Dada a revolução que Rúben Amorim realizou no onze leonino, deixando Coates, Neto e Palhinha no banco, coube a Luís Maximiano assumir a função de capitão de equipa, uma estreia absoluta. Apesar de não ter sido muito utilizado na presente temporada, o guardião, de 21 anos, é um dos jogadores com mais anos de clube, uma vez que representa os leões desde 2013.

De resto, o momento foi assinalado por Bruno Fernandes nas redes sociais. “Orgulho, meu irmão”, referiu o ex-capitão, que agora representa o Man. United. Refira-se que o subcapitão designado foi Daniel Bragança, também formado em Alcochete .