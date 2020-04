Maximiano: «No ano passado jogava na Academia sem ninguém, quase sem adeptos»

Para lá de ter falado em sonhos e ter deixado conselhos aos mais novos, Luís Maximiano explicou ao Instagram do 'Futbol Emotion' a sensação que tem ao jogar em Alvalade. O guardião lembrou mesmo a transformação que a sua carreira teve, já que passou de jogos praticamente sem adeptos para o grande palco dos leões.





"É diferente... O ano passado jogava na Academia sem ninguém, quase sem adeptos, porque tínhamos pouca gente a ver os jogos. Quando se entra em Alvalade sente-se aquele ambiente, os adeptos... sentes uma realização enorme e pensas 'isto está mesmo a acontecer, então deixa-me desfrutar ao máximo deste momento, é verdade, é real!' É muito bom", começou por dizer.No Dia Internacional do Guarda-Redes, Max assumiu que se espelha em vários guardiões. "Há muitos bons guarda-redes. Se eu puder aprender um pouco de todos os que estão lá em cima, não devo basear-me apenas num. Quem idolatra um já não pode gostar do outro, mas podem ser os dois muito bons. Gosto de olhar para as qualidades de todos a aprender algo com cada um. Se estão no topo é porque têm qualidade. Tento aprender com todos"-Importante é também, assume, a força psicológica: "Mentalmente temos de ser muito fortes e acreditar em nós. Mesmo que mais ninguém acredite temos de acreditar em nós. A crítica vai sempre aparecer, há que saber lidar com isso. No futebol vamos estar sempre sujeitos à crítica, temos de aceitar se seguir".A finalizar, qual o treino preferido do guardião leonino? "Gosto muito do treino específico de guarda-redes, é o meu preferido. Para mim é a melhor parte do treino, aquela em que trabalhamos só nós, especificamente. É muito importante para um guarda-redes ter um bom treinador. É importante eles conseguir entrar na nossa cabeça e perceber o que sentimos a cada momento".