Maximiano: «Sinto-me triste pela derrota, mas a vida é mesmo assim»

Luís Maximiano considera que, apesar da derrota, o Sporting não foi inferior ao FC Porto, este domingo, no clássico da 15.ª jornada da Liga NOS, referindo que "faltou sorte" aos leões.





"Faltou-nos um bocado de sorte. Foi equilibrado. Não fomos inferiores ao FC Porto, mas o jogo caiu para o lado deles. Temos de continuar a trabalhar e mostrar que somos fortes já no próximo jogo", afirmou, confessando ainda: "Sinto-me triste pela derrota. Achei que podia ter feito coisas melhores, mas a vida é mesmo assim. É continuar a trabalhar para melhorar jogo após jogo", afirmou à Sport TV"Nós lutamos jogo a jogo para ganhar. Pensamos no próximo jogo. A classificação vê-se no fim.""Quem joga no Sporting luta por todos os objetivos. Queremos ganhar todos os jogos, alguns não conseguimos mas lutamos sempre para ganhar."