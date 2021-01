Médico do Sporting suspenso por 8 dias

João Pedro Araújo foi alvo de uma suspensão de oito dias por parte do Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da expulsão no encontro do Sporting com o Rio Ave. Em causa estão as palavras proferidas pelo médico do leão na direção do quarto árbitro da partida.





"Vais dizer ao árbitro para ele quando chegar a casa ir ver a merda que andou a fazer o jogo todo", disse João Pedro Araújo segundo o relatório do árbitro, para depois, após ser expulso, acusar o juiz de ser "incompetente". Além da suspensão, o médico do Sporting foi ainda alvo de uma multa de 510 euros.Para lá de João Pedro Araújo, o treinador de guarda-redes Jorge Vital foi ainda multado em 510 euros, ao passo que o próprio Sporting foi igualmente multado em 714 euros, no caso pelo atraso em três minutos no recomeço da partida.