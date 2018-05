Continuar a ler

Hoje mesmo entreguei ao presidente do nosso Clube, Dr. Bruno de Carvalho, uma carta comunicando a minha saída da Direção e Coordenação do Departamento Médico da Sporting Clube de Portugal Futebol SAD.Tenho a honra de ter nascido e crescido numa família de dedicados sportinguistas e para além de ser um adepto entusiasta e empenhado desde que me conheço, tenho estado ativamente ligado às atividades do Sporting Clube de Portugal. Sinto e vivo Sporting desde os 3 anos de idade quando dei os primeiros passos como atleta na modalidade da Ginástica e até hoje, mesmo nos momentos mais críticos da minha vida, como na comissão de serviço militar no Afeganistão e em tantos outros, nunca deixei de respirar "Sporting". Tive com o atual presidente, desde que ele confirmou a minha colaboração ao tomar posse no seu primeiro mandato, a máxima lealdade e revejo-me em grande parte no património material e imaterial que ele deixa ao nosso Clube.Revejo-me na valorização dada às Modalidades, no aumento de exigência e ambição competitiva do Futebol Profissional, na concretização do projeto do Pavilhão João Rocha, na atenção aos Núcleos, na dinamização dos Associados e Adeptos.E revejo-me na capacidade demonstrada nos primeiros anos de presidência de convocar os Sócios a participar na vida do nosso Clube.Infelizmente, os acontecimentos dos últimos meses sublinharam a faceta autocrática e sectária do Dr. Bruno de Carvalho, tornando impossível a minha permanência sob pena de faltar ao meu superior dever de Lealdade para com o Sporting Clube de Portugal.O nosso Clube é uma das mais importantes e prestigiadas Instituições do nosso País. Tem um passado de êxitos desportivos, de gestos humanos, de apontamentos cívicos que lhe definem um currículo ímpar.No momento em que se produzem sucessivos episódios desviantes deste nosso Património comum, faço questão de ficar completamente livre para participar numa solução de governação do SCP - Clube e SAD - que respeite os princípios democráticos, éticos e competitivos que marcam a nossa História.Esta minha demissão não deve, pois, ser vista como um afastamento da Vida do Sporting Clube de Portugal.Constitui, na realidade, um primeiro passo para liderar uma solução de Direção do nosso Clube que seja convergente com o nosso desígnio histórico, respeitando os nossos fins, os nossos valores, a nossa identidade, visando a harmonia entre associados e a projeção ambiciosa no futuro que todos queremos.