Apesar da saída anunciada dos leões, a estrutura médica vai manter-se em funções até dia 30 de junho, dia em que termina o contrato entre as partes. Esta decisão está relacionada com o facto de diversos escalões de formação ainda se encontrarem em competição, mas também porque neste momento já estão previstas intervenções clínicas com determinados jogadores das equipas profissionais. Até ao fim da época, é ponto assente que a estrutura médica vai ficar a trabalhar com o clube.