Médicos do Sporting consideram "um milagre" que Nuno Mendes tenha escapado a lesão grave

O Sporting informou que Nuno Mendes sofreu uma contusão na perna direita, consequência de uma entrada no jogo com o Moreirense (1-1), mas o cenário podia ter sido muito pior. Com efeito, Miguel Braga revela que o departamento médico dos leões considera "um milagre" que o lateral-esquerdo não tenha sofrido uma "lesão gravíssima" depois do lance com o cónego Gonçalo Franco.





"Tive a sorte de falar diretamente com o departamento médico do Sporting e depois do que me disseram fiquei por um lado altamente aliviado, mas também um bocadinho angustiado com essa possibilidade: as palavras não são minhas, são do departamento médico do Sporting, que disse que foi um milagre o Nuno [Mendes] não ter tido uma lesão gravíssima no tornozelo e no joelho", sublinhou o responsável de comunicação do clube, no programa 'Raio-X' da Sporting TV."Temos de ter consciência que o Nuno é um miúdo de 18 anos, um internacional português, um jogador cheio de potencial. Sofre uma entrada destas e não houve qualquer tipo de proteção ao jogador, teve inclusivamente de sair. Será reavaliado novamente na quinta-feira", acrescentou, com críticas ao critério do árbitro João Pinheiro: "Faz-me confusão a entrada que o Nuno Mendes sofreu, ainda mais porque não teve qualquer tipo de consequência em campo, não houve sequer um cartão amarelo ou vermelho".