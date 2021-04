Médio de 14 anos assina contrato de formação com o Sporting: tem Pote como referência e sonho para cumprir

Fernando Sadjó trocou o Belenenses pelo Sporting no início da época e, meses volvidos, fez o suficiente para convencer os responsáveis a oferecer-lhe um contrato de formação. O médio guineense, de 14 anos, admite que alcançou "uma meta".





"Assinar este contrato é muito importante para mim, esta era uma das metas que tracei desde que estou no Sporting. Estou muito feliz por ter conseguido chegar até aqui", frisou, aos meios de comunicação do clube, reconhecendo que a ausência de competição, devido à pandemia, dificulta a vida à formação: "Tem sido um pouco complicado, mas a equipa técnica apoia-nos e ajuda-nos a acreditar que vamos voltar rapidamente".Assumindo ter como sonho "chegar à equipa principal", o criativo nomeou a sua referência. "Neste momento é o Pedro Gonçalves porque faz muitos golos e é forte no um contra um. Também tem uma excelente capacidade de passe, espero um dia ser como ele".