Médio de 16 anos assina contrato profissional com o Sporting: «Sempre sonhei que podia chegar aqui»

Luís Gomes assinou esta quinta-feira contrato profissional com o Sporting. O médio, de 16 anos, confessou a sua felicidade com o feito, sublinhando que "o esforço compensou".





"É um sentimento único. Este sempre foi um dos meus grandes objetivos desde que entrei na Academia. É muito bom sentir que o clube acredita em mim. Agora tenho de continuar a trabalhar e a lutar para alcançar mais objectivos e retribuir a confiança depositada em mim", frisou o criativo, que está integrado nos juvenis e conta no currículo com um título de campeão nacional de iniciados.Há 10 anos na Academia do Sporting, Luís Gomes recorda aquele que foi o seu passado: "Sempre sonhei que podia chegar aqui e quero sempre mais. É muito bom ver que isso aconteceu. Foram muitos anos e muitas viagens. Fomos a muitos torneios, mas o esforço compensou", sublinhou, de olhos postos no horizonte: "Um dos meus sonhos é chegar à equipa principal, e vou trabalhar para isso", rematou.