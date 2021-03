Médio do Sporting convocado para a seleção olímpica do Canadá

Lucas Dias, médio de 18 anos do Sporting, integra a convocatória da seleção de sub-23 do Canadá, que entre os dias 18 e 30 deste mês disputará o Torneio de Qualificação Olímpica, em Guadalajara, no México.





O jovem jogador leonino é opção regular para o técnico Filipe Pedro, nos sub-23 do Sporting, formação pela qual conta 20 jogos e apontou dois golos.Filho de pais portugueses, Lucas Dias iniciou o seu percurso na Escola Academia Sporting de Toronto, no Canadá, onde nasceu. Em 2014, o criativo rumou à Academia de Alcochete, sendo assim o primeiro jogador do clube a chegar proveniente de uma Academia Sporting internacional.