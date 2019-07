Membro da Juventude Leonina sente-se mal em tribunal

Eduardo Nicodemus, arguido no caso Alcochete, sentiu-se mal em tribunal e teve de sair da sala de audiências. O Correio da Manhã relata que o adepto do Sporting teve ataques de ansiedade.Eduardo Nicodemus referiu esta quarta-feira ao juiz que no dia da invasão a Alcochete passou por três seguranças à entrada sem ter sido impedido: "Não me disseram nada".O Ministério Público imputa aos arguidos que participaram diretamente no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018, a acusação de coautoria de crimes de terrorismo, de 40 crimes de ameaça agravada, de 38 crimes de sequestro, de dois crimes de dano com violência, de um crime de detenção de arma proibida agravado e de um de introdução em lugar vedado ao público.O antigo presidente do clube Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados. Mustafá está também acusado de um crime de tráfico de droga.