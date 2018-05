Toda a polémica dos últimos dias à volta do Sporting está a preocupar os membros do Conselho Fiscal da SAD e da Mesa da Assembleia Geral dos leões.Contactados por Record, estes temem as consequências dos tumultos nos ativos da SAD e tomarão mesmo uma posição no domingo, após a assembleia de obrigacionistas.Foi ainda demonstrada total solidariedade para com os jogadores e equipa técnica após os acontecimentos em Alcochete na terça-feira, vistos como autênticos crimes.