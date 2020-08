Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Membros dos 'No Name Boys' fizeram emboscada a jogador do Sporting Caso é revelado pelo 'Jornal de Notícias' e os elementos afetos à claque do Benfica já terão sido detidos pela PSP





• Foto: Filipe Farinha