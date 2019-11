Mentor do Rugidos de Leão explica como parou os assobios a Varandas no discurso

Bernardes Dinis, responsável pela gala Rugidos de Leão, que decorreu esta sexta-feira à noite na Quinta do Paul, em Leiria, desvalorizou o pequeno foco de contestação a Frederico Varandas quando o presidente do Sporting se preparava para discursar na cerimónia."São situações normais num evento com 1500 pessoas, nem todos têm o mesmo enquadramento de Sporting. Isto é, as pessoas têm de pensar definivamente no Sporting Clube Portugal e não em pessoas", começou por dizer o também sócio leonino."Não sei de onde eram, não eram mais do que 10. Fui lá e serenou-se completamente. Disse-lhes que temos de pensar Sporting. Temos um evento único aqui, que é para as pessoas sentirem ainda mais a chama leonina. Quem não pensar assim que fique em casa", completou.