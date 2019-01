Merih Demiral no Sassuolo

Merih Demiral, jogador do Sporting, cedido aos turcos do Alanyaspor, foi confirmado no Sassuolo. O defesa de 20 anos chega ao emblema transalpino por empréstimo até final da temporada, num negócio que terá tido a aprovação da Juventus, equipa para a qual este se poderá mudar no final da temporada.O jogador estava cedido pelo Sporting ao emblema turco, desde o início da época, com opção de compra e o Alanyaspor exerceu-a para agora fazê-lo rumar à Serie A.Apontado em Itália como o novo Manolas, Demiral chegou ao Sporting em 2017, proveniente do Alcanenense, tendo apenas disputado uma partida pela formação principal. Esta época rumou à Turquia por empréstimo e acabou por se impor no conjunto de Alanya.