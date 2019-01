Merih Demiral ruma à Serie A com a Juventus de olho

A imprensa italiana adianta esta segunda-feira que o defesa central Merih Demiral, jogador do Sporting cedido aos turcos do Alanyaspor, deverá estar a caminho da Serie A, para representar o Sassuolo. De acordo com a Sky Italia, o defesa de 20 anos chegará ao emblema transalpino por empréstimo até final da temporada, num negócio que terá tido a aprovação da Juventus, equipa para a qual este se poderá mudar no final da temporada.Por esclarecer está a forma como este negócio se processará, já que Demiral para todos os efeitos ainda é jogador dos leões. Ainda assim, refira-se que o mais provável é o Alanyaspor exercer a opção de compra que tem pelo defesa, fixada em 3,5 milhões de euros, para depois o ceder até final da temporada com uma nova opção de compra (obrigatória) pelo dobro do valor.Apontado em Itália como o novo Manolas, Demiral chegou ao Sporting em 2017, proveniente do Alcanenense, tendo apenas disputado uma partida pela formação principal. Esta época rumou à Turquia por empréstimo e acabou por se impor no conjunto de Alanya, onde já disputou 19 encontros, sendo que o último deles poderá ser esta tarde, diante do Ankaragücü.