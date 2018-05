Continuar a ler

"Atendendo às recentes movimentações que surgem a todo o momento e a qualquer momento, posso anunciar que a Mesa da Assembleia-Geral se demite em bloco, e também já recebi comunicação do



O presidente da Asssemblia-Geral justificou a demissão deste órgão com as "previsíveis consequências que possam advir desta instabilidade que está a marcar profundamente a instituição Sporting Clube de Portugal".



Recorde-se que o vice-presidente António Rebelo também já manifestou a intenção de se demitir.



(em atualização)







"Atendendo às recentes movimentações que surgem a todo o momento e a qualquer momento, posso anunciar que a Mesa da Assembleia-Geral se demite em bloco, e também já recebi comunicação do presidente do Conselho Fiscal, de que se iriam demitir, senão todos, alguns que me iriam enviar os pedidos de demissão", afirmou Marta Soares.O presidente da Asssemblia-Geral justificou a demissão deste órgão com as "previsíveis consequências que possam advir desta instabilidade que está a marcar profundamente a instituição Sporting Clube de Portugal".Recorde-se que o vice-presidente António Rebelo também(em atualização)

A Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting demitiu-se em bloco, confirmou à Lusa o presidente, Jaime Marta Soares que apelou à demissão do presidente do clube, Bruno de Carvalho."Apelo à direção, ao senhor presidente Bruno de Carvalho, que siga este nosso exemplo, que apresente a sua demissão, e do Conselho Diretivo", disse Marta Soares à agência Lusa.