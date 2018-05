Continuar a ler

"Ainda que chamados à efetividade os dois suplentes que não renunciaram, a maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar apresentou a sua renúncia. Esta circunstância determina a cessação do mandato de todos (...), pelo que neste momento o Conselho Fiscal e Disciplinar não está em condições de funcionar dentro da legalidade", lê-se no comunicado do órgão liderado por Jaime Marta Soares, que cita o artigo 37.º, número 2, alínea b, dos estatutos do clube.Nesse sentido, o presidente da MAG "pode designar uma comissão de fiscalização que exerça as competências do Conselho Fiscal e Disciplinar até que novos titulares eleitos tomem posse", naquela que será uma "solução que visa evitar um vazio de poder num dos órgãos centrais do Sporting".No comunicado emitido na segunda-feira, Fernando Correia alegou ainda que a nomeação de uma comissão de fiscalização depende da inexistência de candidatos ao órgão social: "existe uma lista candidata, e já com as assinaturas recolhidas, ao Conselho Fiscal e Disciplinar. É inequívoco que não pode ser nomeada qualquer comissão de gestão (...). É inequívoco que não pode ser nomeada qualquer comissão de fiscalização, uma vez que não se verifica nenhum pressuposto legal ou estatutário alegado pela MAG".O porta-voz de Bruno Carvalho alertou que os serviços do clube vão prestar apoio técnico para a realização de uma Assembleia Geral (AG) extraordinária "quando forem verificados os pressupostos legais para a realização da AG; quando forem verificadas as assinaturas que constam no requerimento e que nunca foram mostradas; quando for efetuado o depósito em conta, por parte dos requerentes, para garantir os custos dessa mesma AG"."A MAG já comunicou ao Conselho Diretivo quais são essas condições. Mais se esclarece os sócios que a AG comum extraordinária é convocada na sequência do pedido efetuado pelo Conselho Diretivo em 16 de maio de 2018 e por iniciativa do presidente da MAG, tendo em conta a sua avaliação da situação e os recorrentes pedidos efetuados por sócios nesse sentido. Como tal, os sócios não estão obrigados a depositar na tesouraria do clube qualquer importância necessária para cobrir despesas inerentes à realização e bom funcionamento da AG comum", respondeu hoje a MAG.Nesta mesma nota, a MAG assegura que vai continuar a cumprir os estatutos do clube, pedindo à direção que "se comporte com a mesma dignidade e elevação, evitando, desde logo, campanhas de desinformação dos sócios".Na sequência de uma reunião dos órgãos sociais do Sporting na passada quinta-feira, no Estádio José Alvalade, o presidente da MAG, Jaime Marta Soares, anunciou a marcação de uma Assembleia Geral destitutiva, com o objetivo de destituir o CD, para o próximo dia 23 de junho.