Mica Pinto saiu sem mágoa

Formado no Sporting, Mica Pinto não realizou qualquer jogo na equipa principal, mas garante que deixou o clube sem mágoa. "O Sporting foi a minha vida dos 12 aos 22 anos e foi lá que me formei como homem e jogador. Saí sem mágoa", afirmou o esquerdino do Sparta Roterdão ao site Maisfutebol.