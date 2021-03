Micael Sequeira e "o enorme futuro" de Rúben Amorim: «Sabe os passos que tem de dar»

Micael Sequeira não tem dúvidas: o Sporting terá muitas dificuldades em segurar Rúben Amorim no final da temporada. O antigo treinador-adjunto de Amorim no Sp. Braga sublinhou esta segunda-feira à Rádio Renascença que o agora técnico dos leões "sabe os passos que tem de dar".





"Se for campeão, acredito que será muito difícil para o Sporting continuar com Rúben Amorim, tenho quase a certeza que vai ter essa oportunidades porque é um grande treinador. Ele é uma pessoa bastante ponderada e sabe os passos que tem de dar, sabia que tinha de agarrar a oportunidade do Sporting e conseguiu. Muitos questionam ainda e dizem que é sorte e estrelinha, mas não tem nada a ver com isso. Tive a felicidade de trabalhar com ele e apercebi-me no final do primeiro ou segundo dia que estava perante um treinador de enorme futuro e disse isso ao Rúben no final do segundo dia", afirmou Micael Sequeira que orienta atualmente o Lokomotiv Tashkent, no Uzbequistão.E prosseguiu: "Fiz estágios com treinadores como Van Gaal, Alex Ferguson, acompanhei treinos do José Mourinho, Jesualdo Ferreira e outros. Quando conheci o Rúben e o vi a trabalhar, não tive dúvidas. Há líderes que criam uma empatia muito grande com todos os que trabalham, e ele é um desses casos. É uma liderança que não se aprende. Ou se tem, ou não se tem, e o Rúben nasceu com ela".