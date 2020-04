Michal Karbownik fora dos planos do Sporting

Michal Karbownik, lateral-esquerdo de 19 anos do Legia Varsóvia, não está nos planos do Sporting. A notícia foi avançada pelo jornal 'Przeglad Sportowy', da Polónia, que escrevia que já tinha sido feita inclusive uma proposta de 5 milhões pelo jogador, proposta essa que os leões já negaram a Record.





Tal como aqui já lhe havíamos dado conta, Michal Karbownik estaria perto de uma transferência para Espanha devido ao coronavírus. "Falámos com clubes que estão nos primeiros lugares de Espanha. O coronavírus arruinou os nossos planos, porque provavelmente teríamos assistido a uma grande transferência. A ideia era ser uma surpresa para os adeptos", explicou o empresário Mariusz Piekarski, citado pela imprensa do seu país."É um jogador que está a despertar muito interesse. Há outras negociações em curso e são prometedoras. Não queremos tomar uma decisão demasiado rápida para não nos enganarmos. Não sei como será a próxima época e não queria que perdesse tempo. Há uma jóia no futebol polaco. Há muito que não temos um jogador com este potencial. Na verdade parece um pequeno futebolista espanhol. Não queremos forçar nada, mas também não queremos perder a oportunidade", acrescentou o agente do jovem de 19 anos, que recentemente foi apontado pela UEFA como um dos mais promissores jovens da Europa.O Legia Varsóvia está a pedir valores na ordem dos 7 milhões de euros por Karbownik.