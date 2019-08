Miguel Albuquerque: «Avançaram em grupo desferindo murros na cabeça, socos e pontapés»

Depois de Frederico Varandas, Miguel Albuquerque contou no Facebook que foi vítima de agressões por parte de um grupo de adeptos do Benfica no final da Supertaça, que o Sporting perdeu domingo à noite, no Estádio do Algarve.O diretor geral das modalidades dos leões explica que foi "cobardemente atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica, devidamente identificados com camisola desse clube", que ao reconhecê-lo "avançaram em grupo desferindo vários murros na cabeça, socos e pontapés". Tudo aconteceu, acrescenta, quando se dirigia para o carro."No final do jogo da Supertaça de Futebol, no Estádio do Algarve e quando me dirigia para o meu carro, fui cobardemente atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica devidamente identificados com camisola desse clube, que ao me reconhecerem avançaram em grupo desferindo vários murros na cabeça, socos e pontapés!Um acto cobarde de gente sem escrúpulos ao me agredirem a traição e agindo em grupo.Obrigado a todos os que se preocuparam com as notícias vindas a público, pelas muitas mensagens que recebi de preocupação!Agora descansar e continuar a trabalhar!Não será com actos destes que me vão desviar de continuar a ajudar o Sporting Clube de Portugal diariamente a lutar pelos seus objectivos e a defender o clube!"