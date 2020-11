Miguel Albuquerque confirmou, como Record adiantou, a saída do Sporting ao fim de 20 anos.





"Ao longo destes 20 anos travei muitas batalhas; a verdade é que o fiz sempre na defesa do nosso Clube, exigindo o respeito, inabalável e inquestionável, pelo Sporting Clube de Portugal, nunca me refugiando ou escondendo, porque é isso que o Sporting Clube de Portugal merece: a defesa intransigente – e permanente – do Clube! Lutei sempre por um Sporting Clube de Portugal melhor e mais forte, com voz, com exigência e rigor nas suas modalidades. Fi-lo até ao último dia e isso nunca ninguém irá conseguir apagar", refere em comunicado.Miguel Albuquerque lamenta que este desfecho resulte de um problema de ordem pessoal e deixa uma promessa. "Estarei sempre disponível para ajudar o Sporting Clube de Portugal, porque nunca conseguirei retribuir ao clube tudo o que o clube me deu. Hoje saio do Sporting Clube de Portugal, mas o Sporting Clube de Portugal jamais sairá de mim", frisa.O Sporting por sua vez, informou que "terminou o contrato, por acordo", com Miguel Albuquerque e agradeceu-lhe os anos de dedicação e o trabalho".Obrigado Sporting Clube de Portugal, foi uma honra servir-te!Chega hoje ao fim a minha ligação ao Sporting Clube de Portugal.Foram 20 anos percorridos com o orgulho, honra e privilégio de servir o Clube do meu coração, e que possibilitou tornar-me um dos dirigentes mais titulados da sua história, algo que nunca vou conseguir retribuir.Foi um longo caminho, trilhado numa estrada sinuosa, entre muitas dificuldades, com centenas de treinadores, atletas, colaboradores, dirigentes e presidentes - crescendo e aprendendo com todos.Passei por todas as etapas de crescimento no dirigismo, sempre focado no trabalho, na exigência, na cultura de vitória e na defesa intransigente do Sporting Clube de Portugal.Tive a oportunidade de ocupar vários cargos nestas duas décadas, que me permitiram servir cada vez melhor o Clube que amo: primeiro no Futsal, onde entrei em Agosto de 2000 como Colaborador Técnico e de onde saí em 2018 como Director do Departamento, e nestes dois últimos anos como Director Geral das Modalidades.Em todos os passos que dei, com paciência e determinação, sempre me guiei pelo trabalho e por um constante sentimento de responsabilidade. Foi com esse desígnio que tracei um objetivo que me foi "obcecando" ao longo dos anos: fazer do Sporting Clube de Portugal a maior potência nacional de Futsal e, num segundo passo, Campeão Europeu.Prometi aos Sportinguistas que esse dia iria chegar! Consegui juntar uma equipa de trabalho que me ajudou a cumprir essa promessa. Essa mesma equipa foi preponderante na conquista dos títulos europeus de Hóquei em Patins, Atletismo, Judo e Goalball seguindo o desígnio de José Alvalade, que desejava que o Sporting fosse um "um grande Clube, tão Grande como os Maiores da Europa", .Ao longo destes 20 anos travei muitas batalhas; a verdade é que o fiz sempre na defesa do nosso Clube, exigindo o respeito, inabalável e inquestionável, pelo Sporting Clube de Portugal, nunca me refugiando ou escondendo, porque é isso que o Sporting Clube de Portugal merece: a defesa intransigente – e permanente – do Clube!Lutei sempre por um Sporting Clube de Portugal melhor e mais forte, com voz, com exigência e rigor nas suas modalidades.Fi-lo até ao último dia e isso nunca ninguém irá conseguir apagar.Quis o destino que um episódio da minha vida pessoal, – que não minimizo e jamais esquecerei -, com mais de três anos e do qual não me orgulho, tenha sido trazido de novo à praça pública. Um episódio que ‘renasceu’, um ano e meio depois de totalmente encerrado, "como se tivesse sido ontem", expondo a minha vida privada, servindo de mote para o fim de uma relação longa e vitoriosa.Na memória ficam as amizades, algumas (poucas) para a vida; as derrotas, que me fizeram crescer e ter cada vez mais força mesmo quando ninguém acreditava; as conquistas, que rapidamente aprendi que são efémeras e que as devemos saborear – pois nunca sabemos quando teremos a próxima.A partir de hoje sou apenas mais um sócio, dentro de uma família com mais de 3,5 milhões de "Leões".Estarei sempre disponível para ajudar o Sporting Clube de Portugal, porque nunca conseguirei retribuir ao Clube tudo o que o Clube me deu.Hoje saio do Sporting Clube de Portugal, mas o Sporting Clube de Portugal jamais sairá de mim.Obrigado Sporting Clube de Portugal, foi uma honra servir-te durante 20 anos!Miguel Albuquerque