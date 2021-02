Miguel Almeida assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting mantém a aposta no lançamento de jovens craques, e assinou agora um contrato de formação com Miguel Almeida. "Gostava de chegar à equipa principal e poder jogar no Estádio José Alvalade", afirmou o jovem de 14 anos, à Sporting TV, onde ainda identificou as duas referências: "Gosto muito do Lewandowski, mas gosto sobretudo do Tiago Tomás que fez toda a formação no Sporting". Oriundo do Sacavenense, o atacante rumou ao clube de Alvalade em 2017, e vai em breve começar a trabalhar na Academia.